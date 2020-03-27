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Криминал | В Пензе предполагаемый вор уснул на месте преступления

27.03.2020|17:30
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Уснул на месте преступления и был задержан сотрудниками полиции. В дежурную часть позвонил гражданин, который сообщил о том, что неизвестный, разбив окно, проник в его офисное помещение.

«Откуда похитил системный блок, монитор, клавиатуру, сотовый телефон, USB-модем и лазерную рулетку. Подозреваемого задержали на месте преступления», - сообщила следователь отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

Им оказался житель Пермского края 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за подобное нарушение закона.

«Сотрудникам полиции он пояснил, что первый раз проник в помещение, когда никого поблизости не было, забрал имущество и ушел, а через некоторое время вернулся. Но так как молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, он уснул под столом», - пояснила Анна Анохина.

Предполагаемый вор заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость|27.03.2020 18:35|

Что у нее с ротом?

Имя: Гость
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