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Криминал | Пензенскому охотнику два выстрела обойдутся в 280 000 рублей

25.03.2020|09:51
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В Сердобске на скамье подсудимых оказался профессиональный охотник с многолетним стажем. Мужчина застрелил лося, не имея на то разрешения.

Инцидент произошел 18 января в лесном массиве Секретарского охотничьего хозяйства Пензенского тепличного комбината. Мужчине повстречался лось. Азарт был так силен, что он забыл об отсутствии у него документов на добычу и правилах охоты, и два раза выстрелил.

Убитое животное браконьер погрузил в телегу трактора приятеля, которому в подробностях свой успех описывать не стал и не сказал, что действовал незаконно. Кроме того, друг вызвался помочь и с разделыванием туши.

В результате умышленных действий охотника лесному фонду был причинен крупный ущерб на сумму 240 000 рублей, также злоумышленник нанес существенный вред популяции лосей в Пензенской области, сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Во время расследования уголовного дела мужчина в полном объеме возместил материальный ущерб.

Служители Фемиды назначили подсудимому штраф в размере 40 000 рублей с рассрочкой выплаты равными частями на 4 месяца.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|25.03.2020 10:12|

А может он спас жизнь автомобилисту и пассажирам? Много водителей гибнут из-за лосей. Минлесхоз не контролирует миграции животных,а виноваты остаются простые Россияне-водители.

Гость|25.03.2020 10:14|

penzainform.ru писал(a):

оказался профессиональный охотник
Это как? У него что профессия такая охотник, он ей деньги зарабатывает?

Гость|25.03.2020 10:17|

Это как? У него что профессия такая охотник, он ей деньги зарабатывает?

Походу егерь , или производственный инспектор вальнул

Гость|25.03.2020 10:30|

Гость писал(a):

Походу егерь , или производственный инспектор вальнул
А "добрые люди" спалили...

Гость|25.03.2020 10:34|

penzainform.ru писал(a):

В Сердобске
одни penzainform.ru писал(a):
Инцидент
ы

Гость|25.03.2020 10:50|

ему может кушать нечего,злые вы

Гость|25.03.2020 11:12|

Гость писал(a):

ему может кушать нечего,
Я б пожрал!

Гость|25.03.2020 11:21|

У нас в области есть профессиональные охотники? Это кого же они промышляют то?

Имя: Гость
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