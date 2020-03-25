25.03.2020 | 09:51

В Сердобске на скамье подсудимых оказался профессиональный охотник с многолетним стажем. Мужчина застрелил лося, не имея на то разрешения.

Инцидент произошел 18 января в лесном массиве Секретарского охотничьего хозяйства Пензенского тепличного комбината. Мужчине повстречался лось. Азарт был так силен, что он забыл об отсутствии у него документов на добычу и правилах охоты, и два раза выстрелил.

Убитое животное браконьер погрузил в телегу трактора приятеля, которому в подробностях свой успех описывать не стал и не сказал, что действовал незаконно. Кроме того, друг вызвался помочь и с разделыванием туши.

В результате умышленных действий охотника лесному фонду был причинен крупный ущерб на сумму 240 000 рублей, также злоумышленник нанес существенный вред популяции лосей в Пензенской области, сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Во время расследования уголовного дела мужчина в полном объеме возместил материальный ущерб.

Служители Фемиды назначили подсудимому штраф в размере 40 000 рублей с рассрочкой выплаты равными частями на 4 месяца.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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