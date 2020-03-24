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Криминал | Резкий тон в беседе стоил женщине жизни, а мужчине - свободы

24.03.2020|16:02
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В колонию строгого режима отправится 35-летний житель Нижнеломовского района, забивший человека железной табуреткой.

Установлено, что мужчина поссорился с сожительницей, которая высказывала в его адрес претензии и оскорбления. Решив проучить ее, он схватил металлический табурет и начал бить женщину по голове и телу. Впоследствии эксперты насчитали не менее 25 ударов, нанесенных кулаками и предметом мебели.

Избив гражданскую жену, нижнеломовец ушел из дома. Вскоре жертва агрессора скончалась на месте происшествия.

«Нижнеломовский районный суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С него также взыскан материальный ущерб и компенсация морального вреда на сумму 431 тысяча рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Гость|24.03.2020 16:49|

Решив проучить ее, он схватил металлический табурет 

Суровое время , у него наверное и кровать чугунная .

Гость|24.03.2020 16:50|

Избив гражданскую жену

Зря , зря он её избил . Лучше бы колекторов каких поколотил .

Имя: Гость
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