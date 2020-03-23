23.03.2020 | 15:44

13 пропавших без вести и 17 скрывшихся от правосудия. Судьба этих людей и их местонахождение были установлены сотрудниками правоохранительных органов в результате операции «Розыск».

Полицейские проверяли квартиры, сдаваемые внаем, реабилитационные центры, иногородний транспорт и граждан, передвигающихся автостопом.

Задержанный мужчина дважды пытался уйти от ответственности. Его подозревали в краже.

«В апреле 2019 года в селе Грабово было совершено хищение из домовладения со свободным доступом, был похищен электроинструмент. При проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность жителя Городищенского района», - сообщил начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако злоумышленник решил повторно скрыться от следствия. Но его снова нашли, на этот раз в Геленджике Краснодарского края.

«Решил денег заработать, чтобы возместить ущерб. Здесь не пробовал, здесь мало вероятности заработать», - пояснил задержанный.

Чтобы не пришлось искать подозреваемого в третий раз, мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.

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