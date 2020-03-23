23.03.2020 | 12:28

В Пензе суд вынес приговор местной жительнице 2002 года рождения. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В мае 2019 года 17-летняя девушка решила подзаработать. Она списалась в интернете с незнакомым человеком и начала получать информацию о местонахождении закладок. Горожанка забирала запрещенные вещества, фасовала их по более мелким пакетикам и оборудовала тайники в областном центре.

В конце августа юная злоумышленница попалась полицейским. Они обнаружили несколько закладок и изъяли из них наркотик общей массой не менее 11,83 грамма.

«Приговором суда жительнице Пензы назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в региональном СУ СК России.

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