В Пензе суд вынес приговор местной жительнице 2002 года рождения. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
В мае 2019 года 17-летняя девушка решила подзаработать. Она списалась в интернете с незнакомым человеком и начала получать информацию о местонахождении закладок. Горожанка забирала запрещенные вещества, фасовала их по более мелким пакетикам и оборудовала тайники в областном центре.
В конце августа юная злоумышленница попалась полицейским. Они обнаружили несколько закладок и изъяли из них наркотик общей массой не менее 11,83 грамма.
«Приговором суда жительнице Пензы назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в региональном СУ СК России.
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Вот оно государство доводящее до края пропасти человека, толкающего на преступления. 17 лет девчушке, а уже что делает... Нужда проявляет истинные качества человеческой личности... Кто то на заводе за копейки гниёт лишь бы не было войны, кто-то,, куртизанит,, лишь бы не было войны, и все готовы жрать помои и пить мочу, и жить в общагах и ходить в тяплушках, быть рабами, но лишь бы не было войны... Народ вы стадо и пришло время его проряжать. Вот он ваш социализм и светлое будущее. Толкают на преступления детей и стариков.