19.03.2020 | 13:07

В среду, 18 марта, вступил в силу приговор, вынесенный 33-летней пензячке. Женщину признали виновной в присвоении денег организации, в которой она работала торговым представителем.

В период с 12 декабря 2017 по 20 апреля 2018 года она поставляла колбасную продукцию в четыре магазина в Пензе и Бессоновке.

Полученные от оптовой продажи деньги женщина должна была вносить в кассу, но часть средств брала себе. Так она похитила 397 460 рублей. При этом свою вину горожанка не признала, заявив, что передавала купюры с водителями.

«Согласно показаниям свидетелей, недостача была выявлена не сразу, поскольку сумма внесенных в бухгалтерию денежных средств соответствовала сумме, указанной торговым представителем в реестрах. Как выяснилось позже, в отрывные корешки к доверенностям она вносила изменения: в некоторых была указана сумма больше, чем в доверенностях. Гражданка написала расписку, в которой указала, что вернет похищенные деньги, однако этого не сделала, и была уволена», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

30 ноября 2019 года Ленинский суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 9 000 рублей. Также с нее взыскали материальный ущерб.

«Не согласившись с постановленным приговором, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а приговор без изменения», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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