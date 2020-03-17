17.03.2020 | 10:28

В Земетчине вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который ранил отца в спину.

Как установили следствие и суд, 27 октября 2019 между сыном и родителем произошел конфликт. Разозлившись, пьяный сельчанин схватил нож и два раза ударил отца в левую лопатку.

В результате пострадавший оказался на больничной койке с раной на задней поверхности грудной клетки и непроникающей раной левой надлопаточной области. Первая травма классифицируется как тяжкий вред здоровью, вторая - как легкий вред, рассказали в пресс-службе Земетчинского районного суда Пензенской области.

Агрессор полностью признал свою вину. При вынесении решения служители Фемиды учли положительную характеристику, которую дали мужчине, характер и степень опасности совершенного преступления и приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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