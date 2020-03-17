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Криминал | В Земетчине наказали мужчину, ранившего отца в спину

17.03.2020|10:28
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В Земетчине вынесли приговор 27-летнему местному жителю, который ранил отца в спину.

Как установили следствие и суд, 27 октября 2019 между сыном и родителем произошел конфликт. Разозлившись, пьяный сельчанин схватил нож и два раза ударил отца в левую лопатку.

В результате пострадавший оказался на больничной койке с раной на задней поверхности грудной клетки и непроникающей раной левой надлопаточной области. Первая травма классифицируется как тяжкий вред здоровью, вторая - как легкий вред, рассказали в пресс-службе Земетчинского районного суда Пензенской области.

Агрессор полностью признал свою вину. При вынесении решения служители Фемиды учли положительную характеристику, которую дали мужчине, характер и степень опасности совершенного преступления и приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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Гость|17.03.2020 10:48|

Вот это дела там у вас в МордовщинЕ вашей.

Гость|17.03.2020 10:52|

Это еще что. Не представляете что творится в ОслЕ, ЧикагЕ, ТоронтЕ!

Имя: Гость
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