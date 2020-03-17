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Криминал | В Городищенском районе браконьер убил лосиху

17.03.2020|09:21
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В воскресенье, 15 марта, сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области и производственные инспекторы во время рейда по Городищенскому району обнаружили очередной факт незаконной охоты: браконьер убил лосиху.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За незаконную добычу лося предусмотрена уголовная ответственность - штраф в размере до 500 000 рублей, исправительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет и возмещение иска причиненному животному миру в размере до 400 тысяч рублей.

Это не первый случай убийства лосей в Пензенской области. 20 января в Лунинском районе охотоведы наткнулись на расчлененные туши животных. Жертвами браконьеров стали лосиха и годовалый теленок. От них остались лишь фрагменты туш.

21 января в Сердобском районе сотрудники охотуправления нашли еще одного убитого лося. После расследования обвинительный материал был направлен в мировой суд.

«Гражданин привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 40 000 рублей и конфискации охотничьего оружия. Вред в размере 240 000 рублей, причиненный незаконной добычей самца лося, возмещен нарушителем добровольно. Приговор суда в законную силу пока не вступил», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Еще один случай убийства лосихи зафиксирован в феврале в Бессоновском районе.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|17.03.2020 09:35|

Нет границ человеческой жадности и беспечности...

Гость|17.03.2020 09:42|

Меньше автомобилистов пострадает на дорогах из-за разгильдяйства Минлесхоза.

Гость|17.03.2020 09:52|

Уроды, а не люди.

Гость|17.03.2020 10:13|

На кол живодёра ,потом скормить лесным обитателям

Имя: Гость
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