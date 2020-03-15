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Криминал | В Пензе задержали с поличным заезжего распространителя наркотиков

15.03.2020|11:48
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Уроженец Таджикистана 1987 года рождения прибыл в Пензу из столицы для того, чтобы обустроить тайники с наркотиками. Мужчину задержали во время создания одного из них.

«Был проведен его личный досмотр, в ходе которого было изъято 14 свертков с наркотиками (героин). В дальнейшем при проведении санкционированного обыска по месту его проживания еще было обнаружено около двух с половиной граммов наркотического средства героин, которые он приготовил уже для личного употребления», - рассказал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Злоумышленник находится под стражей. Полицейские напоминают, что начался первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Он продлится до 27 марта.

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