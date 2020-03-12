12.03.2020 | 16:03

37-летнего жителя Пачелмского района признали виновным в нанесении побоев жене.

В конце октября супруги поссорились дома на бытовой почве, и разозлившийся муж решил проучить женщину.

Сначала он ударил ее кулаком по лицу, потом толкнул, так что она упала на пол и ударилась спиной и рукой о деревянный ящик. Не успокоившись, мужчина сдавил ее шею руками, однако вовремя отпустил.

Все это причинило женщине физическую боль, но не нанесло существенного вреда ее здоровью.

Позднее супруг полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ, сообщили в Пачелмском районном суде.

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