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Криминал | В Пензенской области осужден гендиректор агропромышленной компании

12.03.2020|08:18
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В Пензенской области вынесен приговор генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Зерносушильная компания «Оранж». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере.

Расследованием незаконной деятельности занимались сотрудники регионального СУ СК РФ, УФНС и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

В результате было установлено, что в период с октября 2013 года по февраль 2017-го руководитель агропромышленной организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 45 млн руб. Это было сделано благодаря включению в декларации заведомо ложных сведений и неправомерному применению налоговых вычетов.

Кроме того, с июля по октябрь 2014 года подсудимый обманул сотрудников межрайонной налоговой инспекции. Изготовив подложные документы о фиктивной сделке, он похитил из бюджета 1,3 млн руб. под видом возмещения налога на добавленную стоимость.

«В ходе судебного разбирательства генеральный директор агропромышленной организации возместил ущерб, причиненный в результате мошенничества. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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Гость|12.03.2020 08:30|

И почему не воровать и не скрывать налоги,если срока условные?Попробывали бы провернуть такое в США за условный срок.

Имя: Гость
Комментарий:

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