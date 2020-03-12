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Криминал | Пензячка лишилась денег, приняв предложение на сайте-двойнике

12.03.2020|17:04
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Летнего вечера в Гаграх лишила себя жительница Пензы. Пансионат она выбрала заранее, даже не подозревая, что ее могут обмануть.

«Я решила со своей дочерью съездить на юг. Я зашла в интернет и начала искать, где лучше отдохнуть, подешевле чтобы было», - рассказала потерпевшая.

На первом попавшемся сайте женщина нашла выгодное предложение, где обещали 30%-ю скидку. Единственное условие - полная предоплата.

«Прошло примерно пять-семь дней, я решила созвониться и договориться получше, заказала я или не заказала. Стала звонить, а мне говорят, что нет этого бронирования», - отметила женщина.

Интернет-страница была создана буквально за несколько дней до того, как женщина ее нашла, но та внимания не обратила. Хотя именно этот факт зачастую говорит о том, что вас пытаются обмануть, напоминают полицейские.

«Хотелось бы предостеречь жителей нашего региона от приобретения покупок для проведения летнего отдыха путем перевода денежных средств на банковские карты физических лиц. Как известно, все санатории являются юридическими лицами, которые имеют соответствующие банковские счета», - сообщил начальник ОП № 1 УМВД РФ по г. Пензе Александр Малафеев.

Данная гражданка - не единственная, кто обратился в правоохранительные органы с подобной проблемой в последнее время. В связи с этим полицейские в очередной раз просят жителей региона быть более бдительными.

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