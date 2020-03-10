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Криминал | На проспекте Строителей ликвидировали подпольный игровой клуб

10.03.2020|18:19
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Сотрудники регионального управления МВД ликвидировали подпольный клуб. Азартных гостей встречали на проспекте Строителей.

«Деятельность данного заведения была тщательно законспирирована. Вход в подпольный зал был оборудован системой видеонаблюдения. Доступ в клуб имел ограниченный круг лиц. Чтобы попасть внутрь, игроки звонили в специальный телефон, в который были занесены данные постоянных посетителей. Если звонок поступал с неизвестного номера, работники клуба не брали трубку и дверь не открывали», - сообщил начальник УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Владислав Громик.

В момент, когда полицейские нагрянули в игровой клуб, там были и его сотрудники, и постоянные клиенты. Работали 16 автоматов, все они были изъяты сотрудниками полиции.

«Если вы располагаете информацией о действующих на территории Пензы и Пензенской области незаконных игорных заведениях, сообщите об этом по телефонам дежурной части управления УМВД России по Пензенской области: 56-31-11, 02, 102. Звонки принимаются круглосуточно», - пояснил Владислав Громик.

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Гость|10.03.2020 18:40|

Вы скажите ещё, что участковый ничего не знал про этот клуб

Гость|10.03.2020 18:47|

Этот бизнес всегда крышевался теми,кто с этим борется.Ну примерно также,как с наркотой.Ну примерно также,как с коррупцией.Ну примерно также,как везде.......

Гость|10.03.2020 19:26|

А где теперь играть ? Я там всегда выигрывал.

Гость|10.03.2020 19:33|

Отличное место было !

Гость|10.03.2020 19:34|

Так участковый там сам постоянно выигрывал.

Гость|10.03.2020 19:42|

Я там общую кухну профукал.

Гость|10.03.2020 19:45|

Вон в запруде напротив весны играй не хочу

Имя: Гость
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