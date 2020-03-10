10.03.2020 | 18:19

Сотрудники регионального управления МВД ликвидировали подпольный клуб. Азартных гостей встречали на проспекте Строителей.

«Деятельность данного заведения была тщательно законспирирована. Вход в подпольный зал был оборудован системой видеонаблюдения. Доступ в клуб имел ограниченный круг лиц. Чтобы попасть внутрь, игроки звонили в специальный телефон, в который были занесены данные постоянных посетителей. Если звонок поступал с неизвестного номера, работники клуба не брали трубку и дверь не открывали», - сообщил начальник УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Владислав Громик.

В момент, когда полицейские нагрянули в игровой клуб, там были и его сотрудники, и постоянные клиенты. Работали 16 автоматов, все они были изъяты сотрудниками полиции.

«Если вы располагаете информацией о действующих на территории Пензы и Пензенской области незаконных игорных заведениях, сообщите об этом по телефонам дежурной части управления УМВД России по Пензенской области: 56-31-11, 02, 102. Звонки принимаются круглосуточно», - пояснил Владислав Громик.

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