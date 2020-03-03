03.03.2020 | 12:47

В Пензе троих саратовчан подозревают в сбыте наркотиков. Это муж с женой и их знакомый, действовавшие сообща.

Супружескую пару оперативники задержали после того, как остановили автомобиль Chevrolet в областном центре. Во время досмотра у них нашли 28 свертков с синтетическими наркотиками, которые те собирались распространить.

«В результате анализа содержимого гаджетов, которые использовали задержанные, было установлено местонахождение еще 10 тайников с запрещенными веществами», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Спустя некоторое время нашли и подельника четы, находившегося в федеральном розыске. Мужчина снимал квартиру в Первомайском районе и накануне сделал 50 закладок в центре города.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.