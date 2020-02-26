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Криминал | Полиция Саранска задержала пензенскую путану

26.02.2020|12:05
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В Саранске сотрудники полиции во время операции «Путана» задержали пензячку, приехавшую на заработки в соседний регион.

Два дня стражи порядка проводили рейды по местам, где, предположительно, могут трудиться женщины с низкой социальной ответственностью. Как правило, это сауны, гостиницы, съемные квартиры, а также массажные салоны.

Всего было выявлено семь женщин в возрасте от 20 до 40 лет, оказывавших интимные услуги за деньги. Среди них - шесть уроженок Мордовии и одна жительница Пензенской области. Восьмым задержанным стал мужчина, привозивший девушек на машине туда, где их для совместного проведения досуга ждали клиенты.

«В отношении каждой представительницы слабого пола полицейские составили административные протоколы о занятии проституцией», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

В июле 2019 года были осуждены два жителя города Рузаевки Республики Мордовии. С января 2011 года по февраль 2013-го они вовлекали девушек в занятие проституцией. Интим-бизнес был налажен в Пензе и еще пяти городах. Потерпевшими выступили 19 девушек, из которых две не достигли совершеннолетия.

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Гость|26.02.2020 12:18|

Да ну их этих путан, лучше геев вызвать!

Гость|26.02.2020 12:21|

А в Пензе не проводятся рейды ?

Гость|26.02.2020 12:22|

что там мордовки что здесь мордовки вот тока мордовки поперечные как они путанами работают

Гость|26.02.2020 12:23|

Сдесь главное без перекоса!

Гость|26.02.2020 12:29|

и чо в нашем городишке бордельку прикрыли а функционировала долго а почему ни кто не знает?

Гость|26.02.2020 12:37|

В Засранске больше платят или дома все попробовали и разочаровались?

Гость|26.02.2020 12:42|

Гость писал(a):

В Засранске больше платят или дома все попробовали и разочаровались?
бордель прикрыли без работы остались вот они и расползлись. Да кстати девушки из пензенского борделя власти трудоустроили?

Гость|26.02.2020 12:47|

Почему власть может зарабатывать на нас, а девочкам нет?

Гость|26.02.2020 13:00|

Типа нечего в других местах конкурировать?

Гость|26.02.2020 13:27|

За что задержали? Девочки честно зарабатывают. Лучше бы чинушных проституток задерживали.

Гость|26.02.2020 13:36|

Гость писал(a):

Сдесь главное без перекоса!
и без раскачки!

Гость|26.02.2020 13:51|

Проведем референдум по легализации проституции. Пусть налоги платят и реестр платных услуг на официальный сайт выкладывают.

Гость|26.02.2020 13:56|

Прям пензенскую! Скорей каменскую. У меня друг сутинером работал, и говорил, что основная масса проституток из Каменки!

Гость|26.02.2020 14:00|

Гость писал(a):

Гость|26.02.2020 13:51|

Проведем референдум по легализации проституции.

А почему и нет рабочие официальные места налоги. На пенсию в связи с трудными условиями труда в 45 женщинам и в 50 мужчинам.

Гость|26.02.2020 14:21|

это точно та .которая со стрючковым была......

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Имя: Гость
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