26.02.2020 | 12:05

В Саранске сотрудники полиции во время операции «Путана» задержали пензячку, приехавшую на заработки в соседний регион.

Два дня стражи порядка проводили рейды по местам, где, предположительно, могут трудиться женщины с низкой социальной ответственностью. Как правило, это сауны, гостиницы, съемные квартиры, а также массажные салоны.

Всего было выявлено семь женщин в возрасте от 20 до 40 лет, оказывавших интимные услуги за деньги. Среди них - шесть уроженок Мордовии и одна жительница Пензенской области. Восьмым задержанным стал мужчина, привозивший девушек на машине туда, где их для совместного проведения досуга ждали клиенты.

«В отношении каждой представительницы слабого пола полицейские составили административные протоколы о занятии проституцией», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

В июле 2019 года были осуждены два жителя города Рузаевки Республики Мордовии. С января 2011 года по февраль 2013-го они вовлекали девушек в занятие проституцией. Интим-бизнес был налажен в Пензе и еще пяти городах. Потерпевшими выступили 19 девушек, из которых две не достигли совершеннолетия.

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