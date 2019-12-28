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Криминал | Трава у дома привела сельчанина на скамью подсудимых

28.12.2019|14:45
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Наровчатский районный суд вынес приговор местному жителю за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере.

В ноябре этого года мужчина обратил внимание на то, что за его домом вырос куст конопли. Он сорвал растение, измельчил и высушил на сковороде. В итоге получилось 6,99 г марихуаны.

Свернув из газеты пакетик, сельчанин высыпал в него наркосодержащую траву, положил в карман куртки и хранил, но употребить не успел.

Некоторое время спустя нетрезвого мужчину задержали на улице сотрудники полиции. Увидев людей в форме, он выбросил сверток, однако это не помогло: стражи порядка подобрали подозрительный пакет и поинтересовались его содержимым.

Суд принял во внимание, что гражданин состоит на учете у нарколога с диагнозом «злоупотребление алкоголем» и неоднократно привлекался к административной ответственности. В итоге он условно лишен свободы на 1 год с годичным испытательным сроком, сообщили в пресс-службе Наровчатского райсуда.

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