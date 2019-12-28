28.12.2019 | 11:47

28-летняя жительница Пензы осталась под Новый год без традиционного деревца. Женщина решила наряжать не живую, а искусственную елочку, и начала искать объявления о продаже в интернете.

На одном из популярных сайтов пензячка увидела объявление о продаже искусственной ели за 2 790 рублей и через мобильное приложение договорилась о покупке.

Далее события развивались по стандартной схеме. «Продавец» прислал ссылку якобы для оплаты товара. Покупательница перешла по ней, ввела в поле реквизиты карты и цифровой код, поступивший в СМС-сообщении. Сразу после этого с ее карты исчезли все деньги - 3 014 рублей.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Как оказалось, она знала о способах обмана при продаже товаров через Сеть, однако не ожидала, что станет жертвой мошенника, который использовал сезонный товар как приманку.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.