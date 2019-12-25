25.12.2019 | 18:03

В Земетчинском районе предпринимателя, занимающегося ювелирным бизнесом, наказали за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Мужчина торговал драгоценными металлами, камнями и украшениями из них в специализированных магазинах, однако документацию вел ненадлежащим образом.

Им не были утверждены правила внутреннего контроля, перечень сотрудников, обязанных проходить обязательную подготовку и обучение, сам он соответствующее обучение также не проходил. В связи с этим у прокуратуры возникли подозрения, что операции с деньгами в магазинах могут проводиться с целью отмывания нелегальных средств.

В отношении бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении. Судья назначил ему наказание в виде предупреждения.

«Предпринимателю прокурор района внес представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.