25.12.2019 | 17:56

Стильное платье со скидкой в 60% плюс подарок должна была получить женщина, заказавшая товар на одном из интернет-сайтов. Заплатила четыре с лишним тысячи рублей, и содержимое посылки превзошло все ожидания.

«Там вместо моего платья оказалось три мешочка песка речного и три маечки х/б. Я, конечно, была расстроена, что так получилось», - рассказала Надежда Ларина.

Потерпевшая обратилась в полицию.

«По данному факту в ОМВД России по Мокшанскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Уважаемые жители! Принимая решение об оплате товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое. За находящийся внутри товар, который отправил поставщик, почта ответственности не несет», - предупредил начальник полиции ОМВД России по Мокшанскому району Павел Горячев.

А значит, необходимо внимательнее относиться к выбору сайтов для заказа тех или иных товаров и способов их оплаты. Количество полученных жителями Пензы и области подобных посылок с сюрпризами в последнее время значительно увеличилось.