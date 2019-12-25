Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 дек 2019|20:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
  68.90  |  $  62.05

Криминал | В Пензенской области стали получать больше посылок с сюрпризами

25.12.2019|17:56
Печать

Стильное платье со скидкой в 60% плюс подарок должна была получить женщина, заказавшая товар на одном из интернет-сайтов. Заплатила четыре с лишним тысячи рублей, и содержимое посылки превзошло все ожидания.

«Там вместо моего платья оказалось три мешочка песка речного и три маечки х/б. Я, конечно, была расстроена, что так получилось», - рассказала Надежда Ларина.

Потерпевшая обратилась в полицию.

«По данному факту в ОМВД России по Мокшанскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Уважаемые жители! Принимая решение об оплате товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое. За находящийся внутри товар, который отправил поставщик, почта ответственности не несет», - предупредил начальник полиции ОМВД России по Мокшанскому району Павел Горячев.

А значит, необходимо внимательнее относиться к выбору сайтов для заказа тех или иных товаров и способов их оплаты. Количество полученных жителями Пензы и области подобных посылок с сюрпризами в последнее время значительно увеличилось.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте