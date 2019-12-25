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Криминал | 29-летний житель Сурска получил условный срок за кражу и побои

25.12.2019|09:21
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Городищенский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Сурска. Мужчина признан виновным в краже и нанесении побоев. При этом в ноябре 2018 года он уже нарушил Уголовный кодекс, нанеся оскорбление представителю власти.

14 марта этого года мужчина зашел в чужой дом, воспользовавшись тем, что дверь была незаперта, и вынес оттуда 40-литровую алюминиевую флягу стоимостью 1 050 рублей.

В апреле он был подвергнут административному аресту на 10 суток за побои. Однако, поссорившись с сожительницей, не смог сдержать себя: схватил палку и несколько раз ударил женщину по голове.

В судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся. Как заявила хозяйка фляги, украденное имущество вернулось к ней и на строгом наказании похитителя емкости она не настаивает. А избитая палкой женщина пояснила, что они с сожителем помирились, и просила прекратить уголовное дело.

Тем не менее служители Фемиды учли, что подсудимый раньше привлекался к уголовной и административной ответственности. В итоге за побои он приговорен к 3 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка, за кражу - к 1 году лишения свободы.

«Окончательно ему назначено наказание - 1 год 20 дней лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.

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