23.12.2019 | 13:05

42-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенника, который по телефону предложил ей дополнительный заработок с помощью интернета.

Незнакомец пояснил, что собеседнице необходимо установить на смартфон определенную программу и включить функцию демонстрации экрана, а затем зарегистрироваться на сайте, который он укажет, и ввести свои установочные данные.

После этого целых пять дней женщина, следуя инструкциям, вносила на открытый ею счет и различные счета банковских карт деньги. Общая сумма перечисленных средств достигла 1 млн рублей. Когда это произошло, сайт перестал функционировать.

Поняв, что ее обманули, пензячка обратилась в полицию. Как оказалось, она знала о подобных способах обмана, однако надеялась на легкий и быстрый заработок.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, помните - так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы. Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом. Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: самый лучший способ защиты - это ваша бдительность», - предупреждает Управление МВД России по Пензенской области.