18.12.2019 | 13:30

В Шемышейском районе 65-летнюю жительницу села Армиево едва не осудили за кражу.

В один из октябрьских дней женщина пришла в дом к подруге. Они выпили, и гостью потянуло на приключения: пока никто не видел, злоумышленница достала спрятанную под матрацем кровати стеклянную банку с деньгами и вытащила оттуда 40 000 рублей.

После этого визитерша ретировалась, поспешив потратить деньги на себя.

Обнаружившая пропажу хозяйка обратилась в правоохранительные органы. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, однако наказания сельчанке все же удалось избежать. Женщина извинилась и вернула похищенное. Потерпевшая простила подругу и забрала заявление.

«Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.