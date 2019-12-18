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Криминал | Шемышейская пенсионерка нашла тайник с деньгами в доме подруги

18.12.2019|13:30
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В Шемышейском районе 65-летнюю жительницу села Армиево едва не осудили за кражу.

В один из октябрьских дней женщина пришла в дом к подруге. Они выпили, и гостью потянуло на приключения: пока никто не видел, злоумышленница достала спрятанную под матрацем кровати стеклянную банку с деньгами и вытащила оттуда 40 000 рублей.

После этого визитерша ретировалась, поспешив потратить деньги на себя.

Обнаружившая пропажу хозяйка обратилась в правоохранительные органы. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, однако наказания сельчанке все же удалось избежать. Женщина извинилась и вернула похищенное. Потерпевшая простила подругу и забрала заявление.

«Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.

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Гость|18.12.2019 14:13|

Если Кирпич вор, то он должен сидеть в тюрьме.

Гость|18.12.2019 14:21|

И будет сидеть ...я сказал, Шарапов, не мельчеши перед глазами , сядь!

Гость|18.12.2019 14:40|

Вот мардовки алкашки.. Сегодня гуляют за освобождение

Гость|18.12.2019 15:07|

Под матрацем кровати спрчтала стекляную банку?Смех и грех!Как принцесса на горошине на банке спала?

Имя: Гость
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