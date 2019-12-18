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Криминал | В Кузнецке сантехник погиб, не желая отпускать любимую к мужу

18.12.2019|17:00
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В Кузнецке суд вынес приговор 36-летней уроженке Неверкинского района, от руки которой погиб 54-летний сантехник, состоявший с ней в связи.

Ночью 4 июня женщина находилась в квартире любовника. Неожиданно она получила сообщение, что муж возвращается из другого города, и собралась домой. Однако партнер не поверил ей и устроил сцену ревности, не желая отпускать.

Завязалась потасовка, и в какой-то момент мужчина оказался на коленях спиной к возлюбленной. Она схватила в прихожей попавшийся под руку пакет, в котором лежали металлические предметы - скорее всего, инструменты, которые хозяин квартиры использовал в работе. Этим пакетом она не меньше четырех раз ударила хозяина по голове.

Хлынула кровь. Злоумышленница стерла ее следы с тела мужчины, убралась в квартире и уехала домой. Около двух часов ночи она вышла на улицу и выкинула пакет, где лежало орудие преступления.

Утром следующего дня соседи увидели открытую дверь в квартире кузнечанина, нашли его в тяжелом состоянии и вызвали скорую помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался от травмы головы.

Подсудимая вину не признала и пояснила, что защищалась от своего знакомого. Суд учел смягчающее обстоятельство - наличия двух детей - и приговорил женщину к семи годам колонии общего режима.

«Она была взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|18.12.2019 17:21|

Вот это поворот!

Гость|18.12.2019 17:29|

Блуд до добра не доведёт. Испортила жизнь себе, всей своей семье и родне убитого

Гость|18.12.2019 18:02|

что-то трудно верится в блудосудие

Гость|18.12.2019 18:10|

Это не сантехник был, сантехника только ядерный взрыв уничтожить может.

Имя: Гость
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