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Криминал | В Пензенской области осужденный сбежал из колонии на свидание

16.12.2019|15:57
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28-летний житель села Иванырс Лунинского района совершил побег из исправительного учреждения ради свидания с подругой.

Неоднократно судимого за пьяную езду мужчину приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы. Наказание он отбывал на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-5.

В ночь на 1 августа 2019 года сельчанин отогнул решетку на кухне исправительного учреждения и выбрался наружу. Затем мужчина взял такси и уехал к подруге, которая ждала его в гостинице. Утром беглец вернулся в колонию.

Суд признал его виновным и путем присоединения к неотбытому наказанию назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин счел наказание слишком суровым, указав, что отсутствовал в колонии недолго и сам вернулся туда. Однако суд вышестоящей инстанции принял во внимание наличие у мужчины пяти непогашенных судимостей, обстоятельства преступления, позицию прокурора и оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

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Гость|16.12.2019 16:41|

penzainform.ru писал(a):

- без удовлетворения.
Остался мужик без удовлетворения. Таки дела, как в песне:

А, пока я очень очень, сексуально озабочен

Нет мочи мочи, просыпаюсь среди ночи

И не сплю уже до первых петухов.

Мужик только стал на путь исправления ему бац и еще добавили, за что???

Гость|16.12.2019 16:42|

Теперь попозже придет )

Гость|16.12.2019 16:45|

Дорого обошлось это свидание

Гость|16.12.2019 16:53|

penzainform.ru писал(a):

суд вышестоящей инстанции принял во внимание наличие у мужчины пяти непогашенных судимостей
Не понял и еще + езда по пьянке не понял и за это поселок?

Гость|16.12.2019 17:11|

Гость писал(a):

Дорого обошлось это свидание
Зато помог частично решить демографическую проблему.

Имя: Гость
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