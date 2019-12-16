16.12.2019 | 15:57

28-летний житель села Иванырс Лунинского района совершил побег из исправительного учреждения ради свидания с подругой.

Неоднократно судимого за пьяную езду мужчину приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы. Наказание он отбывал на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-5.

В ночь на 1 августа 2019 года сельчанин отогнул решетку на кухне исправительного учреждения и выбрался наружу. Затем мужчина взял такси и уехал к подруге, которая ждала его в гостинице. Утром беглец вернулся в колонию.

Суд признал его виновным и путем присоединения к неотбытому наказанию назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин счел наказание слишком суровым, указав, что отсутствовал в колонии недолго и сам вернулся туда. Однако суд вышестоящей инстанции принял во внимание наличие у мужчины пяти непогашенных судимостей, обстоятельства преступления, позицию прокурора и оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.