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Криминал | Готовившегося продавать наркотики в крупном размере пензенца осудили

15.12.2019|13:14
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Более пятисот таблеток - самая большая партия метамфетамина, изъятая сотрудниками правоохранительных органов за всю историю существования пензенской полиции. Этот и другие наркотики были обнаружены во время обыска квартиры 30-летнего жителя областного центра.

«Мужчина дважды совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере», - рассказала помощник прокурора Первомайского района Татьяна Кошелева.

Для незаконной торговли в виде закладок пензенец приготовил 318 г синтетического наркотика, 81 г гашиша и 25 кустов конопли.

Суд вынес приговор обвиняемому - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Гость|15.12.2019 15:12|

А сколько он подсадил на это? Выйдит у него уже есть клиенты которые говорят ДАЙ.Изачем вся эта история? Почему 7 лет?почему не 20? Где растрельная статья? Они выкашивают целое поколение молодежи. Чере 5-ку выйдет. И кому эта показуха нужна,при задержании оказал вооруженное сопротивление и конец.это был бы пример остальным душегубам. За это вам народ сказал спасибо.

Гость|15.12.2019 15:19|

Что на фото чёрное и почему сдырками?

Имя: Гость
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