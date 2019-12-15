Более пятисот таблеток - самая большая партия метамфетамина, изъятая сотрудниками правоохранительных органов за всю историю существования пензенской полиции. Этот и другие наркотики были обнаружены во время обыска квартиры 30-летнего жителя областного центра.
«Мужчина дважды совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере», - рассказала помощник прокурора Первомайского района Татьяна Кошелева.
Для незаконной торговли в виде закладок пензенец приготовил 318 г синтетического наркотика, 81 г гашиша и 25 кустов конопли.
Суд вынес приговор обвиняемому - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
А сколько он подсадил на это? Выйдит у него уже есть клиенты которые говорят ДАЙ.Изачем вся эта история? Почему 7 лет?почему не 20? Где растрельная статья? Они выкашивают целое поколение молодежи. Чере 5-ку выйдет. И кому эта показуха нужна,при задержании оказал вооруженное сопротивление и конец.это был бы пример остальным душегубам. За это вам народ сказал спасибо.