15.12.2019 | 13:14

Более пятисот таблеток - самая большая партия метамфетамина, изъятая сотрудниками правоохранительных органов за всю историю существования пензенской полиции. Этот и другие наркотики были обнаружены во время обыска квартиры 30-летнего жителя областного центра.

«Мужчина дважды совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере», - рассказала помощник прокурора Первомайского района Татьяна Кошелева.

Для незаконной торговли в виде закладок пензенец приготовил 318 г синтетического наркотика, 81 г гашиша и 25 кустов конопли.

Суд вынес приговор обвиняемому - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.