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Криминал | Лунинцу с поддельными правами не удалось обмануть сотрудника ГИБДД

13.12.2019|12:09
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В среду, 11 декабря, вступил в силу приговор, вынесенный 21-летнему жителю рабочего поселка Лунино за использование подложного документа.

1 июля сотрудник ГИБДД на дороге в Лунино остановил Mitsubishi Lancer с целью проверки документов. Водитель без колебаний предъявил удостоверение. Однако правоохранитель усомнился в существовании подразделения Госавтоинспекции, обозначенного в документе.

При детальном изучении оказалось, что водительское удостоверение имеет явные признаки подделки и в базе данных ФИС ГИБДД не значится.

Как выяснилось, мужчина, управлявший Mitsubishi, в июне купил через интернет бланк водительского удостоверения категорий А, В, изготовленный не на производстве АО «Гознак».

В судебном заседании он признался, что не учился в автошколе, а просто заплатил 16 000 рублей по реквизитам, указанным на сайте, отослал свое фото в цифровом исполнении и затем по почте получил поддельное водительское удостоверение.

Суд оштрафовал лунинца на 10 000 рублей.

«Прокурор представил апелляцию, однако судебная коллегия по уголовным делам нашла выводы относительно квалификации преступления, а также вида и размера назначенного наказания правильными», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|13.12.2019 12:28|

Езда без прав + подделка документов = 10000 рублей штрафа. Арифметика правосудия по-пензенски. Может, были еще какие-то слагаемые?

Гость|13.12.2019 13:04|

penzainform.ru писал(a):

АО «Гознак»
Да ладно!!! Я менял своё удостоверение в ГИБДД на проспекте Строителей, 93 и мне при замене на простом цветном принтере на простой бумаге распечатали и заламинировали.

Гость|13.12.2019 13:10|

Гость писал(a):

Езда без прав + подделка документов = 10000 рублей штрафа. Арифметика правосудия по-пензенски. Может, были еще какие-то слагаемые?
+ доброе дело (организовать концерт Бабкиной или подобное) тогда все забудем и простим как с Вдониным

Имя: Гость
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