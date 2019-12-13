13.12.2019 | 12:09

В среду, 11 декабря, вступил в силу приговор, вынесенный 21-летнему жителю рабочего поселка Лунино за использование подложного документа.

1 июля сотрудник ГИБДД на дороге в Лунино остановил Mitsubishi Lancer с целью проверки документов. Водитель без колебаний предъявил удостоверение. Однако правоохранитель усомнился в существовании подразделения Госавтоинспекции, обозначенного в документе.

При детальном изучении оказалось, что водительское удостоверение имеет явные признаки подделки и в базе данных ФИС ГИБДД не значится.

Как выяснилось, мужчина, управлявший Mitsubishi, в июне купил через интернет бланк водительского удостоверения категорий А, В, изготовленный не на производстве АО «Гознак».

В судебном заседании он признался, что не учился в автошколе, а просто заплатил 16 000 рублей по реквизитам, указанным на сайте, отослал свое фото в цифровом исполнении и затем по почте получил поддельное водительское удостоверение.

Суд оштрафовал лунинца на 10 000 рублей.

«Прокурор представил апелляцию, однако судебная коллегия по уголовным делам нашла выводы относительно квалификации преступления, а также вида и размера назначенного наказания правильными», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.