11.12.2019 | 13:45

Житель р. п. Земетчино попал в местную больницу прямо из своего дома на улице Кирова. Медики диагностировали у 50-летнего мужчины ножевую рану и решили, что она имеет криминальное происхождение.

О пациенте врачи сообщили в полицию Земетчинского района. Стражи порядка немедленно начали проверку информации. Вскоре они нашли подозреваемого - им оказался 27-летний сын земетчинца.

Он признался, что совершил преступление в квартире, где находился вместе с отцом. Между представителями двух поколений возник конфликт. Сын схватил нож и ударил отца лезвием в грудь.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.