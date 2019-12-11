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Криминал | 50-летний земетчинец едва не погиб от руки родного сына

11.12.2019|13:45
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Житель р. п. Земетчино попал в местную больницу прямо из своего дома на улице Кирова. Медики диагностировали у 50-летнего мужчины ножевую рану и решили, что она имеет криминальное происхождение.

О пациенте врачи сообщили в полицию Земетчинского района. Стражи порядка немедленно начали проверку информации. Вскоре они нашли подозреваемого - им оказался 27-летний сын земетчинца.

Он признался, что совершил преступление в квартире, где находился вместе с отцом. Между представителями двух поколений возник конфликт. Сын схватил нож и ударил отца лезвием в грудь.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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