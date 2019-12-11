11.12.2019 | 09:16

В Пензе молодой человек задержан при попытке похищения платежного терминала из торгового центра на улице Калинина.

«Ночью экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил терминал и пытается его вынести», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Стражи порядка направились к месту происшествия. Подъезжая к торговому центру, они заметили неизвестного, который нес платежное устройство. Увидев патрульных, злоумышленник бросил тяжелый груз и попытался скрыться, но это ему не удалось.

Молодого человека задержали и доставили в полицию для разбирательства. Оказалось, ему 19 лет. Юноша признался, что собирался вскрыть терминал и забрать из него деньги.

По факту кражи сейчас проводится проверка.