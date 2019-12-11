В Пензе молодой человек задержан при попытке похищения платежного терминала из торгового центра на улице Калинина.
«Ночью экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил терминал и пытается его вынести», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.
Стражи порядка направились к месту происшествия. Подъезжая к торговому центру, они заметили неизвестного, который нес платежное устройство. Увидев патрульных, злоумышленник бросил тяжелый груз и попытался скрыться, но это ему не удалось.
Молодого человека задержали и доставили в полицию для разбирательства. Оказалось, ему 19 лет. Юноша признался, что собирался вскрыть терминал и забрать из него деньги.
По факту кражи сейчас проводится проверка.
Хитёр бобёр и силён как медведь,но прыти не хватило.