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Криминал | 19-летний юноша вынес терминал из ТЦ на ул. Калинина

11.12.2019|09:16
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В Пензе молодой человек задержан при попытке похищения платежного терминала из торгового центра на улице Калинина.

«Ночью экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил терминал и пытается его вынести», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Стражи порядка направились к месту происшествия. Подъезжая к торговому центру, они заметили неизвестного, который нес платежное устройство. Увидев патрульных, злоумышленник бросил тяжелый груз и попытался скрыться, но это ему не удалось.

Молодого человека задержали и доставили в полицию для разбирательства. Оказалось, ему 19 лет. Юноша признался, что собирался вскрыть терминал и забрать из него деньги.

По факту кражи сейчас проводится проверка.

Источник — фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
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Гость|11.12.2019 09:44|

Хитёр бобёр и силён как медведь,но прыти не хватило.

Гость|11.12.2019 10:33|

Пусть теперь зубами гнилыми попробует решетку грызть.. Былдо малолетней

Гость|11.12.2019 10:40|

Гость писал(a):

Пусть теперь зубами гнилыми попробует решетку грызть.. Былдо малолетней
Не от хорошей жизни человек взялся за такое. Ты свои скоро положишь на полку или попрашайничать пойдешь.

Гость|11.12.2019 10:51|

Гость писал(a):

Пусть теперь зубами гнилыми попробует решетку грызть.. Былдо малолетней
А что это БыЛдо?

Был,до и сплыл?

Имя: Гость
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