10.12.2019 | 11:12

В Вадинском районе жертвой браконьера стал самец косули. Охотоведы Центра особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области поймали злоумышленника с поличным.

Ущерб, причиненный им лесному хозяйству, составил 120 000 рублей.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Косули часто становятся жертвами браконьеров. Так, 27 февраля животное убили в Бековском районе. В декабре 2018 года в Сосновоборском районе были застрелены два самца косули, в браконьерстве обвинили местного депутата.