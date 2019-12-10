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Криминал | В Вадинском районе браконьеру грозит наказание за убийство косули

10.12.2019|11:12
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В Вадинском районе жертвой браконьера стал самец косули. Охотоведы Центра особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области поймали злоумышленника с поличным.

Ущерб, причиненный им лесному хозяйству, составил 120 000 рублей.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Косули часто становятся жертвами браконьеров. Так, 27 февраля животное убили в Бековском районе. В декабре 2018 года в Сосновоборском районе были застрелены два самца косули, в браконьерстве обвинили местного депутата.

Источник — фото pixabay.com
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