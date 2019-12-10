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Криминал | В Пензе закрыли крупную нарколабораторию

10.12.2019|08:10
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В Пензе обнаружена крупная лаборатория по производству синтетических наркотиков. В ее организации подозревают четырех жителей областного центра. По версии правоохранителей, наркотики производились для сбыта жителям разных российских регионов.

Преступные действия пресекли сотрудники пензенского управления ФСБ.

«На территории одного из принадлежащих злоумышленникам коттеджей обнаружено и изъято свыше 10 килограммов наркотического средства «мефедрон», три химических реактора для производства наркотиков и более 1 000 литров различных реагентов и смесей», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

В отношении пензенцев возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). У них изъято два автомобиля и 700 000 рублей.

«В настоящее время органы государственной безопасности проводят работу по закреплению доказательств, выявлению иных эпизодов преступлений и установлению соучастников противоправной деятельности», - резюмировали в УФСБ.

Источник — фото УФСБ России по Пензенской области
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Гость|10.12.2019 08:27|

Пусть у этих наркоторговцев и производителей ад наступит при жизни!

Гость|10.12.2019 08:39|

Опять мелочь поймали(

Гость|10.12.2019 08:51|

Коттедж взорвать,уничтожить рассадник.

Имя: Гость
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