10.12.2019 | 11:40

В полицию Нижнеломовского района позвонил 35-летний житель села Большие Хутора и рассказал, что нашел 48-летнюю сожительницу мертвой.

Экспертиза установила: причиной гибели женщины стала черепно-мозговая травма. Сельчанин уверял, что пальцем ее не трогал. По его словам, вечером 20 ноября он вернулся домой из Нижнего Ломова, где был на временных заработках. Вместе с сожительницей они выпили, а затем он отправился в гости к знакомому. Утром же, вернувшись, обнаружил женщину без признаков жизни.

«Однако полицейские знали, что мужчина имел отрицательные характеристики. За его плечами имелись судимости за причинение телесных повреждений и угрозу убийством, причем во всех случаях его жертвами были женщины.

Предполагаемый злоумышленник указал несколько адресов, по которым он якобы гостил вечером. Сотрудники уголовного розыска опросили жителей Больших Хуторов, которых назвал сельчанин, но ни один них не подтвердил его слова», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В итоге подозреваемый сознался, что женщина погибла от его рук, и назвал верный адрес, где гостил после ухода из дома.

Как установило следствие, накануне вечером гражданская супруга начала высказывать мужчине претензии по поводу его несвоевременного возвращения домой и отсутствия денег. Чтобы помириться, сожители решили выпить. Через некоторое время ссора возобновилась.

Сельчанин несколько раз ударил руками женщину по лицу, затем схватил металлический табурет и стал бить им свою жертву по голове. Наконец, утомившись, он оставил жену в покое и пошел в гости к односельчанину, с которым продолжил выпивать.

Вернувшись домой утром 21 ноября, он обнаружил хозяйку мертвой и позвонил в полицию.

«Житель Нижнеломовского района задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.