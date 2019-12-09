По решению суда студент из Саранска заплатит почти полмиллиона рублей 27-летнему жителю Пензы, пострадавшему от его действий.
Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел на базе отдыха «У Бурана», расположенной в селе Ильмино Никольского района, в декабре 2018 года.
Молодые люди отмечали день рождения общего знакомого. Нетрезвый 22-летний гость из Мордовии находился на веранде, когда проходивший мимо пензенец задел его плечом. За это приезжий жестоко его избил. Из-за полученных травм мужчина лишился селезенки.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Молодого человека признали виновным, назначили ему наказание в виде полутора лет условного лишения свободы с испытательным сроком на два с половиной года.
Еще до вынесения приговора гость из Саранска по расписке возместил потерпевшему имущественный вред в размере 70 тыс. руб. и перечислил ему в счет компенсации морального вреда 14 тыс. руб. Посчитав, что суммы недостаточно, пострадавший обратился к служителям Фемиды.
«Суд признал требования истца законными и обоснованными. При определении размера компенсации суд учел характер и степень перенесенных истцом нравственных и физических страданий, тяжесть и последствия причиненных ему телесных повреждений, степень вины и материальное положение ответчика, являющегося студентом высшего учебного заведения, частичное добровольное возмещение им вреда, а также принципы разумности и справедливости», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В результате Никольский районный суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. руб.
Ответчик обжаловал это решение, заявив, что полностью возместил моральный вред. Однако его доводы признали несостоятельными. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
450 тыс. за то что лишил селезенки, жесть. Некоторым за оскорбления миллионы присуждают.