09.12.2019 | 10:10

По решению суда студент из Саранска заплатит почти полмиллиона рублей 27-летнему жителю Пензы, пострадавшему от его действий.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел на базе отдыха «У Бурана», расположенной в селе Ильмино Никольского района, в декабре 2018 года.

Молодые люди отмечали день рождения общего знакомого. Нетрезвый 22-летний гость из Мордовии находился на веранде, когда проходивший мимо пензенец задел его плечом. За это приезжий жестоко его избил. Из-за полученных травм мужчина лишился селезенки.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Молодого человека признали виновным, назначили ему наказание в виде полутора лет условного лишения свободы с испытательным сроком на два с половиной года.

Еще до вынесения приговора гость из Саранска по расписке возместил потерпевшему имущественный вред в размере 70 тыс. руб. и перечислил ему в счет компенсации морального вреда 14 тыс. руб. Посчитав, что суммы недостаточно, пострадавший обратился к служителям Фемиды.

«Суд признал требования истца законными и обоснованными. При определении размера компенсации суд учел характер и степень перенесенных истцом нравственных и физических страданий, тяжесть и последствия причиненных ему телесных повреждений, степень вины и материальное положение ответчика, являющегося студентом высшего учебного заведения, частичное добровольное возмещение им вреда, а также принципы разумности и справедливости», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате Никольский районный суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. руб.

Ответчик обжаловал это решение, заявив, что полностью возместил моральный вред. Однако его доводы признали несостоятельными. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.