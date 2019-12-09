Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 дек 2019|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  63.93

Криминал | Студент из Саранска заплатит избитому пензенцу 450 тыс. руб.

09.12.2019|10:10
Печать

По решению суда студент из Саранска заплатит почти полмиллиона рублей 27-летнему жителю Пензы, пострадавшему от его действий.

Инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошел на базе отдыха «У Бурана», расположенной в селе Ильмино Никольского района, в декабре 2018 года.

Молодые люди отмечали день рождения общего знакомого. Нетрезвый 22-летний гость из Мордовии находился на веранде, когда проходивший мимо пензенец задел его плечом. За это приезжий жестоко его избил. Из-за полученных травм мужчина лишился селезенки.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Молодого человека признали виновным, назначили ему наказание в виде полутора лет условного лишения свободы с испытательным сроком на два с половиной года.

Еще до вынесения приговора гость из Саранска по расписке возместил потерпевшему имущественный вред в размере 70 тыс. руб. и перечислил ему в счет компенсации морального вреда 14 тыс. руб. Посчитав, что суммы недостаточно, пострадавший обратился к служителям Фемиды.

«Суд признал требования истца законными и обоснованными. При определении размера компенсации суд учел характер и степень перенесенных истцом нравственных и физических страданий, тяжесть и последствия причиненных ему телесных повреждений, степень вины и материальное положение ответчика, являющегося студентом высшего учебного заведения, частичное добровольное возмещение им вреда, а также принципы разумности и справедливости», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате Никольский районный суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. руб.

Ответчик обжаловал это решение, заявив, что полностью возместил моральный вред. Однако его доводы признали несостоятельными. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

0
0
0
0
 
Гость|09.12.2019 10:56|

450 тыс. за то что лишил селезенки, жесть. Некоторым за оскорбления миллионы присуждают.

Гость|09.12.2019 11:39|

ИНТЕРЕСНО , ЕСЛИ БЫ У ЭТОГО "ГЕРОЯ" ОТНЯЛИ СЕЛЕЗЕНКУ, ЕМУ БЫ ХВАТИЛО 14ТЫС.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!