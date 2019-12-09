09.12.2019 | 14:06

42-летний житель областного центра обратился к правоохранителям с заявлением о мошенничестве.

Мужчина сообщил, что хотел перевести деньги на карту супруге и в браузере на своем смартфоне запустил поиск сайта известного банка. Затем он выбрал ссылку и перешел по ней.

«В открывшейся форме гражданин ввел реквизиты своей карты и указал сумму в 23 345 рублей. После чего указанная сумма была списана с его карты, но на карту получателя не поступила», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Не дождавшись пополнения карты жены, пензенец обратился в отделение банка. Там он узнал, что его деньги ушли мошенникам, которые использовали сайт-двойник.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время они принимают все меры к тому, чтобы установить лиц, причастных к преступлению.