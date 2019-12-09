Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 дек 2019|14:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.78  |  $  63.98

Криминал | Пензенец потерял деньги на банковском сайте-двойнике

09.12.2019|14:06
Печать

42-летний житель областного центра обратился к правоохранителям с заявлением о мошенничестве.

Мужчина сообщил, что хотел перевести деньги на карту супруге и в браузере на своем смартфоне запустил поиск сайта известного банка. Затем он выбрал ссылку и перешел по ней.

«В открывшейся форме гражданин ввел реквизиты своей карты и указал сумму в 23 345 рублей. После чего указанная сумма была списана с его карты, но на карту получателя не поступила», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Не дождавшись пополнения карты жены, пензенец обратился в отделение банка. Там он узнал, что его деньги ушли мошенникам, которые использовали сайт-двойник.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время они принимают все меры к тому, чтобы установить лиц, причастных к преступлению.

0
0
0
0
 
Гость|09.12.2019 14:32|

Вот уже посерьёзнее преступление,банка касается.

Гость|09.12.2019 14:40|

penzainform.ru писал(a):

Затем он выбрал ссылку и перешел по ней.
Ссылку, пожалуйста. Чтоб другие на повторили.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!