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Криминал | В Лунинском районе три девочки стали жертвами педофила

06.12.2019|11:13
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Суд вынес приговор жителю Лунинского района, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших 14-летия.

Следствием и судом установлено, что 10 августа пьяный 31-летний мужчина влез в шалаш, где играли три девочки (4, 7 и 9 лет).

«Используя беспомощное состояние детей, связанное с их малолетним возрастом, злоумышленник без применения насилия совершил в их отношении действия сексуального характера. После чего мужчина применил насилие в отношении одной из девочек, удерживая ее за руку. На следующий день он совершил аналогичные действия сексуального характера без применения насилия в отношении тех же девочек», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд приговорил педофила к 10 годам колонии строгого режима и к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

«Следственное управление призывает родителей интересоваться кругом общения и не оставлять малолетних детей без присмотра, в том числе на прогулке, поскольку они могут подвергнуться преступному посягательству, в том числе сексуального характера», - обращаются к жителям Пензенской области сотрудники ведомства.

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Гость|06.12.2019 11:20|

penzainform.ru писал(a):

злоумышленник без применения насилия совершил в их отношении действия сексуального характера
??? Как это?

Гость|06.12.2019 11:22|

Мало!!! Таким тварям от 25 давать нужно с химической кастрацией.

Гость|06.12.2019 11:23|

Гость писал(a):

злоумышленник без применения насилия совершил в их отношении действия сексуального характера

??? Как это?

Зашел поссать за гаражи, а там у детей шалаш был...

Гость|06.12.2019 11:26|

Верните смертную казнь таким скотам

Гость|06.12.2019 11:30|

Америкоса задержали а аэропорту(летел от нас) с диском детской порнографии. 30 лет срок.Вот по уму и по совести.

Гость|06.12.2019 11:44|

10 лет.. насильники, что ли, сроки назначают.. или бездетные?

Гость|06.12.2019 11:56|

Гость писал(a):

Зашел поссать за гаражи, а там у детей шалаш был...
Судя по тексту так и было. Как с такими маленькими можно совершить действия сексуального характера? Наверное у насильника он с горошину. Ну в тюрьме задницу ему разорвут здоровые мужики...

Имя: Гость
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