06.12.2019 | 11:13

Суд вынес приговор жителю Лунинского района, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших 14-летия.

Следствием и судом установлено, что 10 августа пьяный 31-летний мужчина влез в шалаш, где играли три девочки (4, 7 и 9 лет).

«Используя беспомощное состояние детей, связанное с их малолетним возрастом, злоумышленник без применения насилия совершил в их отношении действия сексуального характера. После чего мужчина применил насилие в отношении одной из девочек, удерживая ее за руку. На следующий день он совершил аналогичные действия сексуального характера без применения насилия в отношении тех же девочек», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд приговорил педофила к 10 годам колонии строгого режима и к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

«Следственное управление призывает родителей интересоваться кругом общения и не оставлять малолетних детей без присмотра, в том числе на прогулке, поскольку они могут подвергнуться преступному посягательству, в том числе сексуального характера», - обращаются к жителям Пензенской области сотрудники ведомства.