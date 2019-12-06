06.12.2019 | 13:25

20-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела: ему инкриминируется уклонение от призыва на военную службу.

По данным следствия, в марте 2019 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о явке 10 июня в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов на медицинскую и призывную комиссию. Однако призывник в военкомат не пришел.

Осенью история повторилась: в сентябре кузнечанин получил повестку на 16 октября, но члены комиссии его так и не увидели.

«Молодой человек пояснил следователю, что не желает проходить военную службы, в связи с чем не являлся в назначенный срок в военкомат», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас по делу уклониста ведется следствие.