Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 дек 2019|13:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  70.95  |  $  63.97

Криминал | Молодой кузнечанин, не захотевший стать солдатом, попал под следствие

06.12.2019|13:25
Печать

20-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела: ему инкриминируется уклонение от призыва на военную службу.

По данным следствия, в марте 2019 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о явке 10 июня в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов на медицинскую и призывную комиссию. Однако призывник в военкомат не пришел.

Осенью история повторилась: в сентябре кузнечанин получил повестку на 16 октября, но члены комиссии его так и не увидели.

«Молодой человек пояснил следователю, что не желает проходить военную службы, в связи с чем не являлся в назначенный срок в военкомат», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас по делу уклониста ведется следствие.

0
0
0
0
 
Гость|06.12.2019 13:37|

А в чем дело? Правильно, он «обязан»...

Гость|06.12.2019 13:38|

Призыник: не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя!..

Гость|06.12.2019 13:39|

Взяли в плен?

Гость|06.12.2019 13:41|

Гость писал(a):

А в чем дело? Правильно, он «обязан»...
я им ничем не обязан

Гость|06.12.2019 13:42|

Как служат дети чиновников и депутатов? Мы тоже хотим так служить.

Гость|06.12.2019 13:47|

Ну не хочет, пусть не идёт справку ему и все... щяс УК будут грозить и что лучше еще цинков хотите чтоли?

Гость|06.12.2019 13:51|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А в чем дело? Правильно, он «обязан»...
я им ничем не обязан
Это с условкой... ходить к участковому будешь обязан салага...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!