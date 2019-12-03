03.12.2019 | 14:04

В Пензе 26-летнего жителя области осудили за смертельное ДТП с участием пешехода. Трагедия произошла утром 27 декабря 2018 года на улице Аустрина.

В 6:53 напротив дома № 94, неподалеку от заправки, водитель автомобиля марки ВАЗ-2110 сбил 23-летнего молодого человека, пересекавшего проезжую часть по зебре. 4 января от полученных травм тот скончался в больнице имени Захарьина.

Автомобилист признал свою вину, но не полностью, заявив, что переход был плохо освещен, к тому же, по его мнению, погибший тоже виноват в случившемся, так как не убедился в безопасности, прежде чем ступить на дорогу.

Суд учел, что виновник ДТП извинился перед родственниками жертвы и добровольно частично возместил моральный вред. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии-поселения и лишения прав на тот же срок.

Кроме того, с мужчины взыскали 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Октябрьском районном суде.

В июле прошлого года тот же суд вынес приговор водителю Volkswagen, насмерть сбившему 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ему дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.