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Криминал | Виновник смертельного ДТП на ул. Аустрина выслушал приговор

03.12.2019|14:04
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В Пензе 26-летнего жителя области осудили за смертельное ДТП с участием пешехода. Трагедия произошла утром 27 декабря 2018 года на улице Аустрина.

В 6:53 напротив дома № 94, неподалеку от заправки, водитель автомобиля марки ВАЗ-2110 сбил 23-летнего молодого человека, пересекавшего проезжую часть по зебре. 4 января от полученных травм тот скончался в больнице имени Захарьина.

Автомобилист признал свою вину, но не полностью, заявив, что переход был плохо освещен, к тому же, по его мнению, погибший тоже виноват в случившемся, так как не убедился в безопасности, прежде чем ступить на дорогу.

Суд учел, что виновник ДТП извинился перед родственниками жертвы и добровольно частично возместил моральный вред. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии-поселения и лишения прав на тот же срок.

Кроме того, с мужчины взыскали 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в Октябрьском районном суде.

В июле прошлого года тот же суд вынес приговор водителю Volkswagen, насмерть сбившему 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ему дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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