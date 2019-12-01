58-летняя жительница Нижнеломовского района попыталась получить помощь от экстрасенса и потеряла 78 000 рублей.
Объявление с предложением соответствующих услуг женщина увидела во время просмотра телепрограммы и решила позвонить по указанному в нем номеру.
Ей ответил незнакомый мужчина, который представился сотрудником благотворительного фонда. По его словам, для получения помощи экстрасенса сельчанке нужно было сделать перевод на расчетный счет.
Женщина выполнила инструкции. В течение пяти дней она переводила деньги, однако обещанной консультации не дождалась и в итоге поняла, что стала жертвой аферистов.
В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося и устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.
penzainform.ru писал(a):Сходила бы в больницу там все иконами завешано видно тоже магические услуги есть. Дешевле было бы.