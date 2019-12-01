01.12.2019 | 11:37

58-летняя жительница Нижнеломовского района попыталась получить помощь от экстрасенса и потеряла 78 000 рублей.

Объявление с предложением соответствующих услуг женщина увидела во время просмотра телепрограммы и решила позвонить по указанному в нем номеру.

Ей ответил незнакомый мужчина, который представился сотрудником благотворительного фонда. По его словам, для получения помощи экстрасенса сельчанке нужно было сделать перевод на расчетный счет.

Женщина выполнила инструкции. В течение пяти дней она переводила деньги, однако обещанной консультации не дождалась и в итоге поняла, что стала жертвой аферистов.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося и устанавливают лиц, причастных к мошенничеству.