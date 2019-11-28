В Пензенской области возбуждены уголовные дела о кражах рыбы. Преступления были совершены в Каменском районе.
«В полицию обратился с заявлением представитель сельскохозяйственного кооператива. Он сообщил, что неизвестные лица, находясь на неохраняемом пруду возле села Завиваловка, похитили рыбу из рыбоулавливателя», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.
Стражи порядка выехали на место преступлений и опросили возможных свидетелей. В результате сотрудникам уголовного розыска удалось выявить двух подозреваемых: 33-летнего жителя села Завиваловка и 22-летнего жителя поселка Тухачевского.
Первого считают причастным к пропаже 20 кг толстолобика на сумму 3 000 рублей, второго - 30 кг толстолобика на сумму 4 500 рублей.
Подозреваемые признались в содеянном. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ им грозит до двух лет лишения свободы.
Если нет охраны,то откуда они могли знать ,что рыбка чужая?