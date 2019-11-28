28.11.2019 | 09:31

В Пензенской области возбуждены уголовные дела о кражах рыбы. Преступления были совершены в Каменском районе.

«В полицию обратился с заявлением представитель сельскохозяйственного кооператива. Он сообщил, что неизвестные лица, находясь на неохраняемом пруду возле села Завиваловка, похитили рыбу из рыбоулавливателя», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стражи порядка выехали на место преступлений и опросили возможных свидетелей. В результате сотрудникам уголовного розыска удалось выявить двух подозреваемых: 33-летнего жителя села Завиваловка и 22-летнего жителя поселка Тухачевского.

Первого считают причастным к пропаже 20 кг толстолобика на сумму 3 000 рублей, второго - 30 кг толстолобика на сумму 4 500 рублей.

Подозреваемые признались в содеянном. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ им грозит до двух лет лишения свободы.