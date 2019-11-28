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Криминал | В Пензенской области двое сельчан задержаны за кражи толстолобика

28.11.2019|09:31
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В Пензенской области возбуждены уголовные дела о кражах рыбы. Преступления были совершены в Каменском районе.

«В полицию обратился с заявлением представитель сельскохозяйственного кооператива. Он сообщил, что неизвестные лица, находясь на неохраняемом пруду возле села Завиваловка, похитили рыбу из рыбоулавливателя», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стражи порядка выехали на место преступлений и опросили возможных свидетелей. В результате сотрудникам уголовного розыска удалось выявить двух подозреваемых: 33-летнего жителя села Завиваловка и 22-летнего жителя поселка Тухачевского.

Первого считают причастным к пропаже 20 кг толстолобика на сумму 3 000 рублей, второго - 30 кг толстолобика на сумму 4 500 рублей.

Подозреваемые признались в содеянном. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ им грозит до двух лет лишения свободы.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|28.11.2019 09:49|

Если нет охраны,то откуда они могли знать ,что рыбка чужая?

Гость|28.11.2019 10:03|

Документы на пруд есть?

Если нет - все идут нафиг. Если не браконьерство, то просто рыбалка

Гость|28.11.2019 10:14|

Из за 7500 рублей потеряем еще двух молодых работоспособных соотечественников

Имя: Гость
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