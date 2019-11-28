28.11.2019 | 15:06

Кондольским полицейским позвонили жители деревни Васильевка Пензенского района, заподозрившие односельчанина в жестоком преступлении.

Сотрудники полиции оперативно прибыли в Васильевку. Жители деревни рассказали, что их односельчанин вместе с приятелем забил до смерти знакомого и даже указал соседям место на своем подворье, где спрятал труп.

«Полицейские обследовали яму на задворках дома, которая использовалась для хозяйственных нужд, и под слоем земли обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Убитым оказался 63-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - ранее судимого 31-летнего жителя Пензенского района. Он дал признательные показания.

По предварительным данным, преступление произошло в доме 54-летнего жителя Васильевки. Вечером 14 ноября он и двое его гостей - молодой мужчина и пенсионер - распивали спиртное.

Во время застолья старший из пришедших начал нецензурно выражаться в адрес хозяина. Тот, не выдержав, несколько раз ударил оскорбителя в лицо. К нему присоединился младший участник застолья, который около 20 раз ударил лежавшего на полу мужчину ногами в грудь.

После драки вся нетрезвая компания легла спать в одной комнате. А утром избитый мужчина оказался мертвым.

Двое приятелей вынесли тело из дома, бросили его в хозяйственную яму и присыпали землей. Однако в тот же день житель Васильевки сам рассказал соседям, что вместе с приятелем избил собутыльника и тот умер.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть потерпевшего наступила от тупой травмы грудной клетки с переломами ребер и повреждением легкого. Житель Пензенского района задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.