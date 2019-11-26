26.11.2019 | 15:55

В Пензе 36-летнюю местную жительницу, которая зарезала задолжавшего ей деньги приятеля, приговорили к реальному сроку.

Как установили следствие и суд, 7 августа 2019 года пензячка выпила и отправилась в гости к 48-летнему другу на улицу Пархоменко.

Зайдя внутрь жилища, она увидела, что нетрезвый хозяин лежит на кровати. Горожанку не смутил не совсем подходящий момент для серьезного разговора, она начала возмущаться по поводу того, что мужчина занял у нее деньги на покупку спиртного и не спешит возвращать.

Хозяин попытался встать, но в этот момент разгневанная гостья схватила нож, ударила им в грудь мужчины, а затем ушла.

«По дороге она спрятала орудие преступления, прикопав его землей», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

На следующий день женщина вернулась в квартиру приятеля и, увидев, что тот мертв, позвонила в полицию. Прибывшим на вызов правоохранителям она рассказала, что о случившемся ей ничего не известно.

«Впоследствии в ходе проведения следственных действий женщина призналась в совершении убийства. Орудие преступление обнаружено криминалистом при осмотре месте происшествия с использованием металлодетектора», - добавила Татьяна Махницкая.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть пензенца наступила от колото-резаного ранения грудной клетки, осложнившегося острой кровопотерей.

Злоумышленницу задержали и поместили под стражу. Суд приговорил ее к 7 годам и 6 месяцем лишения свободы в колонии общего режима.