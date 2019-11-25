25.11.2019 | 18:21

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителей Пензенской области, которые могли пострадать от действий преступной группы.

«В Главном следственном управлении СК РФ расследуется уголовное дело по обвинению С. Н. Неверова и других лиц, совершивших в составе преступного сообщества многочисленные нападения на граждан, в том числе убийства, на территории различных субъектов Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В составе преступной группы находились и двое уроженцев р. п. Лунино Пензенской области. В настоящее время некоторые из членов банды задержаны и заключены под стражу, другие объявлены в федеральный и международный розыск.

Теперь правоохранители проверяют, не причастны ли они к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории нескольких регионов ПФО, в том числе в Пензенской области.

«Всех, кто пострадал от противоправных действий активных членов преступного сообщества, созданного и руководимого С. Н. Неверовым, либо стал очевидцем таких противоправных действий, просим обратиться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27. Конфиденциальность гарантирована», - подчеркнули в УМВД.