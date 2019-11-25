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Криминал | В области ищут пострадавших от действий преступной группы

25.11.2019|18:21
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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителей Пензенской области, которые могли пострадать от действий преступной группы.

«В Главном следственном управлении СК РФ расследуется уголовное дело по обвинению С. Н. Неверова и других лиц, совершивших в составе преступного сообщества многочисленные нападения на граждан, в том числе убийства, на территории различных субъектов Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В составе преступной группы находились и двое уроженцев р. п. Лунино Пензенской области. В настоящее время некоторые из членов банды задержаны и заключены под стражу, другие объявлены в федеральный и международный розыск.

Теперь правоохранители проверяют, не причастны ли они к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории нескольких регионов ПФО, в том числе в Пензенской области.

«Всех, кто пострадал от противоправных действий активных членов преступного сообщества, созданного и руководимого С. Н. Неверовым, либо стал очевидцем таких противоправных действий, просим обратиться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27. Конфиденциальность гарантирована», - подчеркнули в УМВД.

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Гость|25.11.2019 18:46|

Чёт похожи на игроков дизеля

Гость|25.11.2019 18:47|

все как на подбор

Гость|25.11.2019 18:50|

Чёт похожи на игроков дизеля

Гы, похоже они и есть.. Да стопудово, к бабке не ходи!

Гость|25.11.2019 18:55|

На первой фото слева Меладзе"ПРОЩАЙ ЦЫГАНКА СЕРА"

Гость|25.11.2019 18:57|

Не встречались, и не дай Бог встретить.

Гость|25.11.2019 18:58|

В году 2005-м на Московской,72 кто-то

явно из них мне ребро ногой сломал, когда меня кто-то из них же уронил на пол. На них еще форма была.

Гость|25.11.2019 19:03|

Это на фото все кто пострадавшие чтоль?

Гость|25.11.2019 19:19|

Преступное сообщество,да по новому закону...

Гость|25.11.2019 19:19|

А тех кто руководил областью. правоохранял и следствиевел не разыскивают?

Гость|25.11.2019 19:22|

А чёж вы их не взяли,когда фотографировали?

Гость|25.11.2019 19:25|

какие-то на фото все приплюснутые...

Гость|25.11.2019 19:25|

Что то мне подсказывает, что они все православные.

Гость|25.11.2019 19:37|

Какие отвратительные морды

Гость|25.11.2019 19:37|

Так это же Сашка Браев (самый кучерявый) еле узнал

Гость|25.11.2019 20:02|

такие одухотворенные лица

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