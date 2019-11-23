23.11.2019 | 17:27

35-летний житель поселка Сахзавод Бековского района был доставлен в больницу с ранением. Заподозрив криминальный характер травмы, врачи сообщили о пациенте в полицию.

Участковые уполномоченные провели проверку и выяснили, что мужчина распивал спиртное со своей 30-летней сожительницей. Между гражданскими супругами разгорелась ссора.

Женщина (ранее она была судима) схватила нож и ударила своего собутыльника в грудь. В этом она призналась полицейским.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.