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Криминал | Житель Бековского района получил удар ножом от гражданской жены

23.11.2019|17:27
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35-летний житель поселка Сахзавод Бековского района был доставлен в больницу с ранением. Заподозрив криминальный характер травмы, врачи сообщили о пациенте в полицию.

Участковые уполномоченные провели проверку и выяснили, что мужчина распивал спиртное со своей 30-летней сожительницей. Между гражданскими супругами разгорелась ссора.

Женщина (ранее она была судима) схватила нож и ударила своего собутыльника в грудь. В этом она призналась полицейским.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|23.11.2019 18:33|

Сахзавод на своей волне!

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