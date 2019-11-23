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Криминал | На выезде из Пензы задержали похитителя норковых шуб

23.11.2019|16:32
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Невиданную ловкость проявил мужчина, запечатленный на видеозаписи, на ней он в правом углу. Всего 10 секунд - и шуба исчезла, пока продавец и жена фокусника были заняты выбором мехового изделия. Затем он вместе с ребенком покинул магазин.

Как позже выяснилось, это отработанная схема. Так ранее судимый житель Саратова 1980 года рождения совершил кражи в своем городе, в Ульяновске и в Пензе, где его и задержали по ориентировке.

«Сотрудники ГИБДД на выезде из города остановили машину, подходившую под описание в ориентировке. В автомобиле находились двое мужчин, женщина и ребенок. В ходе проверки документов и осмотра багажника полицейские обнаружили четыре норковые шубы, происхождение которых пассажиры объяснить не смогли», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Инна Демкина.

О том, что из пензенской торговой точки таким образом были вынесены два меховых изделия, ее владельцы узнали от сотрудников полиции. Теперь выясняется причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

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