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Криминал | Полиция предупредила пензенцев о новом виде мошенничества

20.11.2019|12:40
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Для того чтобы выманить деньги у доверчивых граждан, аферисты обещают некие социальные выплаты через интернет.

На такую уловку попалась жительница Октябрьского района Пензы. На одном из поисковых сайтов она обнаружила рекламу с предложением получить социальную выплату, перешла по ссылке и открыла сайт под названием «Управление социальных компенсаций».

Особое доверие должны были вызвать отзывы «пользователей», которые благодарили организаторов за оперативность выплат.

Под предлогом проверки социальных начислений открылся запрос на данные женщины. В появившемся окне гражданка прочитала, что для нее подготовлен перевод в размере 148 тыс. рублей. Для его получения необходимо зарегистрировать счет и уплатить ведомственную пошлину - 198 рублей.

Заявительница согласилась на это и последовала инструкциям.

В итоге по запросу на очередной странице оплаты пензячка ввела данные своей банковской карты и коды, которые поступили в СМС-сообщении.

После этого вместо ожидаемого перевода со счета ее карты оказалось списано 6 тысяч рублей.

Женщина позвонила по телефону, указанному на сайте. Ей ответил мужчина: мол, не беспокойтесь, деньги вернутся на счет через три недели.

Пензячка честно прождала обозначенное время, а потом поняла, что не будет ни перевода, ни возврата денег, и обратилась в полицию. Стражи порядка провели проверку и выяснили, что домен сайта был зарегистрирован на день раньше того, как его посетила жертва мошенников.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

«Если в интернете вы видите сайты, на которых предлагается получить какие-либо выплаты или компенсации через Сеть, знайте - это мошенники! Никакой организации под названием «Управление социальных компенсаций» либо «Управление контроля социального обеспечения» на самом деле не существует. Сайты под такими названиями действуют в интернете уже длительное время. Они используют самые разные доменные имена, зарегистрированные за пределами Российской Федерации. Аналогичные мошеннические сайты функционируют и под другими названиями - например, «Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств» и «Объединенный компенсационный фонд».

Кроме того, не стоит безоговорочно доверять рекламе на поисковых сайтах и в социальных сетях - мошенники все чаще начинают использовать эти инструменты для обмана граждан», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|20.11.2019 13:10|

От молодцы же! Не переводятся еще таланты! У властей и правительства есть надежный кадровый резерв!

Гость|20.11.2019 13:33|

Приключения Буратино

Гость|20.11.2019 13:36|

Халява нас погубит.

Гость|20.11.2019 14:03|

Буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.

Гость|20.11.2019 14:10|

Гость писал(a):

Буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.
А ты пензяк чистых кровей,у тебя даже мозги с примесью спермы.

Имя: Гость
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