19.11.2019 | 09:26

В Пензе сотрудники полиции раскрыли ограбление, совершенное на автовокзале. Жертвой преступления стал 31-летний мужчина.

Криминальный инцидент произошел в дневное время. Неизвестный молодой человек открыто похитил у гражданина мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей. Лишившись имущества, тот обратился в полицию.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили причастность к совершению преступления 20-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Молодой человек дал признательные показания. Похищенный телефон изъяли. По факту грабежа возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.