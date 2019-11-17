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Криминал | Пензенец не смог избавиться от гашиша в присутствии полицейских

17.11.2019|11:29
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков. По подозрению в преступлении задержан 25-летний местный житель.

Ночью на улице Кордон Студеный он в присутствии сотрудников патрульно-постовой службы выбросил гриппер-пакет с твердым веществом темно-коричневого цвета.

Пакет нашли и направили на экспертное исследование. В результате было определено, что это гашиш массой более 20 граммов.

Пензенец признал, что выкинутое принадлежало ему. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД России.

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