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Криминал | В Земетчинском районе отзывчивость водителя обернулась трагедией

15.11.2019|11:58
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В Земетчинском районе 45-летнего местного жителя, поспешившего на помощь товарищу, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел 27 июля 2019 года. Сельчанин решил оказать услугу приятелю, ожидавшему очередь на погрузку зерна. Тот попросил привезти ему стопорный болт для ремонта КамАЗа.

«Обвиняемый в спешке сел за руль своего грузового автомобиля. Забыв опустить кузов, он начал движение и по неосторожности задел им КамАЗ товарища», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Столкновение привело к тому, что водитель, потеряв равновесие, упал и покатившийся грузовик переехал его. Мужчина получил множественные травмы, классифицированные как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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