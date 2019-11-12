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Криминал | Пензячка стала жертвой лжецелительницы прямо на улице

12.11.2019|18:43
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Целительница прямо на улице взялась снимать сглаз и лечить пензячку. А на самом деле ее интересовали деньги случайной прохожей. Та их вертела, сминала, вынимала и снова складывала в кошелек.

«И у меня такая мысль, что действительно она ничего не берет, а смотрю: они у нее оказались в руке! Она какие-то слова говорила, я даже не помню что, и у меня этих денег не оказывается. Она: «Дуньте!» Я ухмыляюсь тихонько, а она: «Вы что, смеетесь? Это очень серьезно!» - рассказала потерпевшая.

Действительно, подобные деяния квалифицируются как мошенничество. Кроме денег, целительница забрала у потерпевшей и украшения.

«Я спокойным голосом: «Деньги взяла, ладно, я вижу, у меня денег нет в кошельке, но отдайте золото. Зачем у меня золото взяли?» А она отвечает: «Это не я взяла, это черти взяли». И я - как в тумане, будто была под гипнозом», - добавила горожанка.

Женщина обратилась в полицию. Не столько денег стало жалко пензячке, сколько хотелось наказать мошенницу и предотвратить подобные происшествия.

«В результате сотрудники дорожно-патрульной службы на территории Каменского района Пензенской области остановили автомашину, в салоне которой находилась женщина, похожая по приметам, указанным в ориентировке. Потерпевшая опознала в ней свою обидчицу», - сообщила дознаватель отдела ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Алена Спирина.

Теперь в ближайшие два года снимать сглаз она вряд ли сможет. Лжецелительница находится под стражей.

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Гость|12.11.2019 19:40|

побольше таким надо давать. максимальные сроки

Гость|12.11.2019 19:41|

Почему лжецелительница? От дурости ведь излечила?

Гость|12.11.2019 19:45|

Когда Дед Мороз с подарками приедет,да не тот другой,да не в синем.Золотой.

Гость|12.11.2019 19:51|

Ситуация очень критическая ,как бы Великий Устюг не закрыли.

Гость|12.11.2019 20:08|

Да вот и хрен то Атаман есть,да Козаки ,а царя нет!

Гость|12.11.2019 20:13|

Гость писал(a):

Гость|12.11.2019 19:51|

Ситуация очень критическая ,как бы Великий Устюг не закрыли.

Так и до отчитки доберутся... Руки прочь от целителей!

Гость|12.11.2019 20:22|

Гость писал(a):

Так и до отчитки доберутся... Руки прочь от целителей!
Там энто называют "добровольным пожертвованием". Хотя тоже без кассы,чека,приходного ордера.

Гость|12.11.2019 20:42|

Свободолюбивый музыкальный народ?

Гость|12.11.2019 20:44|

Я бы ее хлыстнул.

Имя: Гость
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