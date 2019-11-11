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Криминал | Пензенских знакомых историка из Петербурга шокировал его поступок

11.11.2019|17:34
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Ученый, о котором говорит вся страна, не раз бывал в Пензе. Олег Соколов увлекался изучением сражений, коллекционировал оружие и основал движение военно-исторической реконструкции в России. В город на Суре житель Санкт-Петербурга приезжал на фестиваль «Марсово поле». Участника постановочных боев запомнили многие: он всегда был впереди всех, на коне и в генеральской треуголке.

Олег Соколов - известный специалист по наполеоновской эпохе. В своей любви к тем временам мужчина признавался и в интервью корреспонденту 11 канала. Соколов говорил: во время реконструкции сражения он получает эмоции, которых ему не хватает в жизни.

«Война - это страшное дело, это кровь, грязь, смерть. Но эпоха Наполеона сумела ее эстетизировать, сделать битву великой церемонией. Трагической, но великой и красивой: развевающиеся знамена, звуки военных оркестров, ровные ряды войск, увенчанные красными султанами», - отметил он.

63-летний историк признался в убийстве аспирантки, с которой у него был роман. Олега Соколова подозревают в том, что он застрелил 24-летнюю девушку, расчленил ее тело, а потом пытался спрятать останки в реке, но едва сам не утонул. Для пензенских историков, знакомых с ученым, новость стала шоком.

«Женщин было много на «Марсовом поле», как правило, они приезжали с мужьями. Были одинокие, были помоложе, постарше. Я ни разу не видел, чтобы он к кому-то - может, сейчас некорректно выражусь, - подкатывал», - сообщил автор рубрики «Прогулки по Пензе» на 11 канале Андрей Вержбовский.

Томас Янчаускас, руководитель пензенского военно-исторического клуба «Аванпост», знает Олега Соколова 20 лет. Они общались не только по работе. Томас был в курсе и перипетий личной жизни петербуржца, не раз видел с ним девушку-аспирантку и считает, что она была очень скромной. Того, что роман ученого и молодой красавицы завершится трагически, подумать не мог никто.

«Конечно, он был человеком достаточно вспыльчивым и, можно сказать, импульсивным, нервным в разных ситуациях, жестким, но никогда не был ни мерзавцем, ни маньяком, ни каким-то садистом», - рассказал Томас Янчаускас.

На проведении фестиваля «Марсово поле» трагедия никак не отразится. В 2020-м он состоится. Олег Соколов был лишь почетным гостем и не имел никакого отношения к организации.

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Гость|11.11.2019 18:42|

penzainform.ru писал(a):

На проведении фестиваля «Марсово поле» трагедия никак не отразится.
А надо - чтобы отразилась! Закрыть к чертям собачьим эту фабрику неполноценных солдатиков и потенциальных маньяков!

Гость|11.11.2019 18:46|

penzainform.ru писал(a):

Томас Янчаускас, руководитель пензенского военно-исторического клуба «Аванпост», знает Олега Соколова 20 лет. Они общались не только по работе.
Не виновен и оговорили как Стючкова? Понадобилось его место?

Гость|11.11.2019 18:47|

Может и гомосятина ещё какая всплывёт?

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