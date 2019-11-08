08.11.2019 | 17:41

В Иссинском районе 58-летнего местного жителя обвиняют в истязании живущей с ним матери. Сын трижды избивал пожилую родительницу.

Как установило следствие, 86-летняя женщина страдала от невоздержанности распускающего руки сына с августа по сентябрь 2019 года. Поводами для побоев становились малозначительные бытовые неурядицы.

«В июле 2019 года он уже был осужден за аналогичные преступные действия к условному лишению свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Теперь агрессора вновь ждет скамья подсудимых.