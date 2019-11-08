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Криминал | В Иссинском районе накажут мужчину, истязавшего пожилую мать

08.11.2019|17:41
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В Иссинском районе 58-летнего местного жителя обвиняют в истязании живущей с ним матери. Сын трижды избивал пожилую родительницу.

Как установило следствие, 86-летняя женщина страдала от невоздержанности распускающего руки сына с августа по сентябрь 2019 года. Поводами для побоев становились малозначительные бытовые неурядицы.

«В июле 2019 года он уже был осужден за аналогичные преступные действия к условному лишению свободы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Теперь агрессора вновь ждет скамья подсудимых.

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Гость|08.11.2019 18:25|

Её необходимо от него забрать, хотя бы в дом ветеранов. Пусть поживет по человечески. А его в места лишения свободы

Имя: Гость
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